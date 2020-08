Corona-overtreder uit Haaltert mag geen bezoek thuis meer ontvangen

Volgens burgemeester Veerle Bayens(NV-A) loopt de sanctie tot eind augustus. De politie had twee dagen na elkaar een feestje bij de man thuis moeten stilleggen omdat er tientallen genodigden waren. Dat kan niet, zegt de burgemeester. " We hebben met de man gepraat en hem duidelijk gemaakt dat hij niet goed bezig was. We hebben de man dan verboden om nog andere mensen te ontvangen dan de mensen die bij hem gedomicilieerd zijn. Samen met de wijkwerking gaan we duidelijk controleren of de man zich houdt aan de bestuurlijke maatregel. Is dat niet het geval, dan kan de maatregel verlengd worden"