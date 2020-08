KSA Chiro Poelkapelle kan dan toch op kamp: "We zijn welkom in ... onze eigen gemeente!"

De KSA van Poelkapelle gaat op kamp in Poelkapelle zelf. De jeugdbeweging organiseert het kamp op 4 verschillende locaties in de gemeente. "Na regen komt zonneschijn en dat is bij ons niet anders", klinkt het op hun Facebookpagina. "We zaten even met de handen in het haar toen het kamp net voor vertrek werd afgelast. Maar wij zouden de beste jeugdbeweging niet zijn, als we dit niet opgelost kregen. Het wordt dus geen kamp in Dilsen-Stokkem, maar een thuiskamp. Als dat geen staycation is."