Lede en Erpe-Mere versoepelen de mondmaskerplicht

"Het waren vooral wandelaars die opmerkingen hadden over de mondmaskerplicht op het hele grondgebied", zegt Robert De Mulder nog.

"Lede is een landelijke gemeente en daar kom je vaak niemand tegen als je aan het wandelen bent. Dus daar was er wel wat kritiek te horen. Maar nu is het duidelijk. Om het even wat je doet, wandelen of winkelen, je moet altijd en overal een mondmasker bij hebben. Je moet het ook opzetten als de sociale afstand niet kan gerespecteerd worden. De politie gaat controleren of iedereen zich aan die nieuwe regel houdt. Wie geen mondmasker bij zich heeft, kan een boete krijgen "