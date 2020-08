Actrice Marijke Pinoy: "Ondanks 2 maanden gratis repeteren, speel ik met passie voor publiek van om en bij 70 man"

"Zomer in O." is gerealiseerd door de samenwerking van de verschillende Oostende cultuurpartners: TAZ, De Grote Post, KAAP, Mu.ZEE, Kunstencampus aan zee en kleinVerhaal. Anders was het nooit gelukt om toch zo'n groot aanbod te realiseren, zegt Boy Rabaey, coördinator "Zomer in O.". "Ook de stad Oostende is hierin een belangrijke partner geweest, door als evenwaardige partner op logistiek, financieel en productioneel vlak medewerking te verlenen. Anders was het ons nooit gelukt."

"Zomer in O." is een mooi voorbeeld van hoe culturele partnerschappen in samenwerking sterk staan", zegt Marijke pinoy, "maar dat mag echter niet het misverstand wekken dat we het zomaar voor mekaar krijgen, want deze kunstencrisis houden we écht niet langer meer vol".



"Ikzelf repeteerde twee maanden gratis, en word alleen betaald voor de voorstellingen die ik speel op het festival. We trekken al jaren aan de alarmbel, maar ik vrees dat onze sector "te zacht" is. Wij zijn een prachtig versnipperd cultuurlandschap en daardoor zijn wij ook zo geliefd in het buitenland, maar daardoor hebben wij niet één grote vertegenwoordiger die "hard op hard" onderhandelt als we in een crisis belanden. Daarom nét moeten we extra beschermd worden', aldus Pinoy.