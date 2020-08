Minuut stilte voor overleden brandweermannen: "Chris en Benni waren levensgenieters"

Gisteren werden brandweermannen Chris en Benni, die vorig jaar omkwamen in een brand in Beringen, herdacht. Om 18 uur was er een plechtigheid met een minuut stilte in Beringen, op de plek van de brand in de Koolmijnlaan. Het gebouw waar de felle brand vorig jaar woedde, is intussen gesloopt, enkel zwartgeblakerde muren zijn nog de stille getuigen van de fatale nacht. Burgemeester van Beringen, Thomas Vints (CD&V) legde er een krans neer en sprak tot de collega's van brandweermannen Chris en Benni: "Het waren jonge vaders en levensgenieters, ik liet me vertellen door een collega dat men altijd gerust was als zij bij een interventie aanwezig waren. Ook een jaar geleden twijfelden Chris en Benni geen minuut om de brand mee op locatie te bestrijden. We wensen iedereen veel moed in deze moeilijke tijd."

Om 19 uur werd aan de brandweerkazerne in Heusden-Zolder een minuut stilte gehouden en de Last Post gespeeld. Daar waren vrienden, kennissen en een grote delegatie van de hulpdiensten aanwezig om Chris en Benni te herdenken. Daarna werd iedereen uitgenodigd om een interventiewagen te volgen naar de begraafplaats van de twee brandweerhelden. Ook in andere brandweerkazernes van ons land werd gisteren een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Benni en Chris.