Alarmdrempel bereikt en dus volgt mondmaskerplicht, maar opvallend: grote verschillen tussen Brusselse gemeenten 

Nadat Antwerpen strikte maatregelen ingevoerd had, groeide de druk op Brussel. Want ook daar stijgen de cijfers al enige tijd, en klonk de roep om een mondmaskerplicht almaar luider. De Brusselse regering beloofde dat te doen zodra er tijdens de voorbije week vijftig besmettingen per 100.000 inwoners bijkwamen, en dat gebeurde vanochtend. Met een cijfer van 54 is de alarmdrempel overschreden.

Even ter vergelijking: in Antwerpen bedraagt het cijfer 179, een stuk hoger dus dan in Brussel. Maar de situatie in Brussel is daarom niet minder ernstig, denkt Dirk Devroey, voorzitter van de vakgroep Huisartsengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Want in Brussel stijgen de cijfers exponentieel. Dat zegt hij in een gesprek met De Ochtend op Radio 1.

"Ze stabiliseren zich niet. Bovendien liggen de cijfers in een aantal gemeenten veel dichter bij de 100 dan bij de vijftig. In het noordwesten van het gewest - Sint-Gillis, Sint-Joost, Molenbeek of Anderlecht - liggen de cijfers veel hoger." Devroey denkt overigens dat een mondmaskerplicht - die nu al in veel Brusselse straten geldt - niet zal volstaan. Hij pleit ook voor de sluiting van de cafés om elf uur 's avonds.