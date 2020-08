Mondmaskerplicht voor fietskoeriers in Gent blijft

"We zitten nog niet in dezelfde situatie zoals in Antwerpen", zegt Filip Watteeuw nog. "Maar we willen dat ook koste wat het kost vermijden. In Gent zitten we vandaag met een besmettingsgraad van 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. In Antwerpen gaat het om 179 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Dus we zitten daar nog een eind van, maar we moeten daarom de bestaande maatregelen echt goed blijven opvolgen. We bekijken ook dagelijks hoe de cijfers evolueren en als het nodig is, komen er bijkomende maatregelen, maar voorlopig blijft alles zoals het nu is. Dat betekent ondermeer mondmasker ophouden voor iedereen in het winkelwandelgebied, afstand bewaren en handen wassen."