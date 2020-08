Mysteries in Oost-Vlaanderen: het spookhuis van Balegem 

Over de verdwaalde zielen zijn de buren die we spreken eenduidig. "Daar weten we niets over. Ik heb hier niemand weten verongelukken. Een oude man met een pet? Nee, ook dat zegt me niets." Ook de politie vindt niets bruikbaars na een zoektocht in de archieven. Wat ze wel weten is dat de vader van de vorige eigenaar gestorven is na zelfdoding. Potgieter had eerder gehoord dat het om de moeder zou gaan, maar dat klopt dus niet.

