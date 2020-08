Na zon komt onweer en natte voeten: straten en kelders in Hageland en Druivenstreek  lopen onder water 

Na enkele ontzettend warme dagen barstte gisterenavond hevig onweer uit op sommige plaatsen in Vlaams-Brabant. Terwijl het in het Pajottenland zo goed als droog bleef, barstte de hel los in de Druivenstreek. Boven Neerijse en Loonbeek was er een wolkbreuk en hagelbui. Op enkele minuten tijd liepen straten en kelders onder. "De beek is overstroomd, waardoor de straten snel blank stonden", zegt inwoner Floris Vander Elst. "We hebben met man en macht de riolering proberen open te zetten, maar alles staat toch nog onder water. Het was een korte, hevige regenval. Ook enkele kelders zijn ondergelopen. De brandweer is nu alles aan het opruimen."