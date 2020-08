Nieuw: Limburgse meloenen 

"Dit zijn dus echte Belgische meloenen", glundert Kim Cuppens uit Hoeselt. "Ik had zelf ook niet verwacht dat ze zo mooi en zo groot zouden worden." Kim en haar man telen normaal aardbeien, maar ze zochten naar iets extra. "En voor de teelt van meloenen hadden we niet echt iets nieuws nodig. We kweken ze ook in tunnels en op plastic, dus we moesten niet zo veel extra investeren."

De meloenen die Kim kweekt, zijn Cavaillons. De veiling brengt ze aan de man onder de naam BelOmelon. "Door de klimaatopwarming is het perfect mogelijk om die in België te kweken", zegt Michel Demaeght van veiling Belorta. "De meloenen zullen 4 weken lang te koop zijn in enkele winkels van Carrefour."