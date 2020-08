Nieuwpoort heeft weinig problemen met massatoerisme: "Ons geluk is dat er geen treinstation dichtbij is"

De kust kwam de voorbije dagen vaak negatief in het nieuws. De combinatie van mooi weer en de vele toeristen zorgde voor problemen. Denk maar aan de chaos in het treinstation van Oostende, de vechtpartij op het strand in Blankenberge, de dronken Nederlandse jongeren in Knokke-Heist of de overvolle avondmarkt in Westende. Maar in Nieuwpoort en Koksijde bleef het stil.

Christophe Plaetevoet van Happy Gocarts op de dijk van Nieuwpoort beaamt dat. "Er zijn hier weinig problemen, ook al is er veel volk. Af en toe hebben we we hier ook jonge amokmakers uit het binnenland, maar de politie grijpt kordaat in."