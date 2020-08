Nog minder bezoekers welkom als recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare vrijdag heropent

Volgens gedeputeerde Charlier zijn er in de andere provinciale recreatiedomeinen tot nu geen problemen gemeld. “De maximumbezetting van 3.000 in De Ster in Sint-Niklaas wordt goed opgevolgd. Ook in Puyenbroeck in Wachtebeke en het Leen in Eeklo liep alles goed, ondanks de coronamaatregelen en de hitte. In De Gavers in Geraardsbergen geldt wél een reservatiesysteem, en daar waren enkele mensen niet tevreden omdat ze het domein niet binnen konden, maar incidenten waren er niet.