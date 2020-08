Hevig onweer op komst met mogelijk heel veel bliksems: neem uw voorzorgen

Frank Deboosere waarschuwt ervoor dat er tijdens hevig onweer heel veel bliksems kunnen zijn. "Bij heel zware onweders heb je tot tienduizend(en) bliksemschichten, dat is niet abnormaal."

Het is daarom een goed idee om tijdig uw toestellen uit de stopcontacten te trekken, uit voorzorg. Ook de regen kan dus hevig zijn, er kan 10 tot 30 liter water vallen op korte tijd, en heel lokaal kan het dus meer zijn. Tot slot is het opnieuw uitkijken voor hagelbollen, net zoals gisteren trouwens.

Het KMI zal later vanmiddag wellicht de waarschuwingscode geel activeren voor bepaalde provincies. Dat betekent in het geval van onweer concreet "lokaal onweer met zware regenval, of hagelbuien, of rukwinden, of blikseminslagen, die lokaal voor overlast of schade kunnen zorgen", schrijft het KMI. "Wees waakzaam."

Concreet vertaald voor de regenval, betekent het dat er 10 tot 30 liter water in één uur tijd kan vallen. De hagelstenen kunnen 1 tot 2 centimeter groot worden. Bij een eventuele code oranje zou dit allemaal nog wat zwaarder zijn: 31 tot 50 liter in één uur tijd, of verspreide zware rukwinden of hagelstenen van 3 tot 5 centimeter. Voor alle duidelijkheid: dat is nog niet aan de orde, al is het niet uitgesloten.