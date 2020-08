Ook provincie Antwerpen voert oppompverbod in, lage waterstanden leiden tot vissterfte

Intussen komen er her en der meldingen meldingen van vissterfte. Dat is o.a. het geval in de Vlamovenvijver in Denderleeuw, en op enkele locaties in Antwerpen. Door de lage waterstanden komen sommige beken helemaal droog te staan, of blijft er nog maar weinig water over. Tegelijk wordt het water fel opgewarmd, waardoor er minder zuurstof in zit. Tientallen vissen van verschillende soorten zijn al dood teruggevonden.

Kris Huijskens is hemelwatercoördinator voor de provincie Antwerpen: "Provinciale medewerkers van de dienst Integraal Waterbeleid hebben op een aantal waterlopen vastgesteld dat er bepaalde segmenten volledig droog staan. Onder meer op de Rode Loop, op de grens tussen Kasterlee en Turnhout, zijn vissen gevonden op een droge beekbedding: karpers, voorns, baarzen en palingen onder meer."

Het structureel watertekort in beken en kleinere, kwetsbare waterlopen kan enkel opgelost worde als grondwaterniveau weer gevoelig stijgt. De onweders die verwachte worden, zullen maar tot een tijdelijke stijging leiden. Er is meer structurele (en gezapige) nodig om de toestand te laten verbeteren, onderstreept Huijskens.