Oost-Vlaanderen heeft maar zes plekken om in open lucht te zwemmen

Omdat veel mensen reserveren in de Blaarmeersen, is het niet voor iedereen in en rond Gent mogelijk om in de buitenlucht te zwemmen, en daarom hebben sommigen het Houtdok in Gent opgezocht. Daar is een klein strand maar mag je niet zwemmen. Het water is er vervuild, en er liggen voorwerpen in het water waaraan mensen zich kunnen verwonden. Maar zwemmers trekken er zich niet veel van aan, en gaan toch het water in.

"In vervuild water zwemmen is natuurlijk niet aangeraden, maar ook in proper water zwemmen zou op meer plaatsen toegelaten moeten zijn om de risico's te verkleinen," zegt Rydant nog: “Wie in het geheim gaat zwemmen waar het niet mag, loopt meer gevaar om te verdrinken. Als je ergens gaat zwemmen waar het mag, en waar dus nog andere zwemmers zijn, dan loop je minder risico om te verdrinken. De zwemmers zullen elkaar wel in het oog houden. Dan zijn redders niet altijd nodig. Het is ook van belang dat niet alleen kinderen leren zwemmen tijdens de schooluren. Ook volwassenen zouden het moeten kunnen. Zwemlessen voor nieuwe Belgen zouden ook aangeraden moeten worden."