Moet er eerst een grote explosie zijn in Congo zoals in Libanon voor ons land de handen uit de mouwen steekt? 

Vier weken geleden, in de nacht van 16 op 17 juli werden in het dorpje Kipupu, in de provincie Zuid-Kivu om en bij de 220 mensen vermoord. Twee weken geleden vermoorde een militair (?) 14 mensen in Sange, een dorp op de weg tussen Bukavu en Uvira, ook in Zuid-Kivu. Het is ook cynisch dat net Sange, precies 10 jaar geleden al het toneel was van een ontploffing van een tankwagen waarbij meer dan 250 mensen omkwamen.

234 mensen stierven de laatste vier weken dus een gewelddadige dood in Oost-Congo. Ook amper iets over gelezen in de pers? Ook geen delegatie vanuit België of Europa gezien die de bevolking moed kwam inspreken en beterschap beloofde?