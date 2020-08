Oproep aan toeschouwers 'Dwars door het Hageland': geen samenscholingen van meer dan 10 en graag mondmasker

De wedstrijd is 180 km lang. Hij start om 11.30 uur aan de Demervallei in Aarschot en komt aan op de citadel van Diest. Het parcours gaat onder meer over holle wegen, bospaden en grindwegen. Door de coronacrisis is er geen publiek toegelaten op de citadel, de verbindingsweg tussen de Grote Markt van Diest en de citadel en op het Ceremonieplein voor het stadhuis van Diest.