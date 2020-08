Oproerpolitie treedt harder op in derde nacht protest in Wit-Rusland: "Betogers lukraak opgepakt en in elkaar geslagen"

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk en in andere steden is ook de voorbije nacht weer fel geprotesteerd. In Minsk liepen grote en kleinere groepen betogers door de straten. Ze klapten in de handen en scandeerden "Ga weg", een boodschap voor president Loekasjenko. Vanuit auto's werd geclaxonneerd uit steun voor de betogers.