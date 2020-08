Opvallend veel jonge automobilisten overleden, speelt de smartphone een rol?

Naast overdreven snelheid en rijden onder invloed, zou afleiding door de smartphone wel eens een belangrijke derde oorzaak kunnen zijn van ongevallen bij jonge automobilisten.

Want er moet iets aan de hand zijn, vermoedt verkeersinstituut Vias na analyse van de ongevallencijfers van vorig jaar. Daaruit blijkt namelijk dat van de 620 verkeersdoden er 98 jongeren in een auto zijn omgekomen. Het aandeel van de 18- tot 24-jarigen is daarmee opvallend gestegen. In 2018 kwamen er nog 64 jongeren om het leven in de wagen. Er is dus een onmiskenbare stijging.

Verkeersinstituut Vias spreekt van een zorgwekkende evolutie, vooral omdat er proportioneel meer jongeren om het leven komen in het verkeer dan wat je zou mogen verwachten op basis van de volledige bevolking. Omgerekend waren er onder de verkeersdoden dus 17 procent jongeren, terwijl de leeftijdscategorie slechts 10 procent van de bevolking uitmaakt.