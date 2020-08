Parkschool Mortsel: “Dump geen kippen en konijnen in de kinderboerderij van onze school”

Dat is niet de bedoeling volgens de school. “Onze kinderen komen geregeld in de kinderboerderij om over de dieren te leren en ze te verzorgen”, zegt Hans Keuleers, coördinator van de kinderboerderij van de Parkschool. “Het is de bedoeling dat ze die dieren kennen. Als er dan plots vreemde dieren bijkomen, is dat niet het geval.”

“Bovendien kunnen we de dieren zo niet goed in de gaten houden en dat is wel belangrijk als het bijvoorbeeld over voortplanting of over ziektes gaat. Je kan je ook niet alle dieren bij elkaar zetten want daar kan ruzie van komen”, aldus Keuleers.