Is het voor de galerij dat de preformateurs met de groenen praten?

Ecolo-co-voorzitter Jean-Marc Nollet had het over "de voorkamer van het confederalisme". Groen-kopstuk Calvo sprak van "een explosief communautair pakket". Gisteren hoorde ik Groen-Kamerlid Jessica Soors in de Commissie Binnenlandse zaken schamperen. Ze zei dat "een gesplitste politie en justitie het nog moeilijker zou maken om die allochtone amokmakers uit Brussel aan te pakken".

Vraag is: Hoe kunnen De Wever en Magnette de groenen toch nog overtuigen als het communautaire zo moeilijk ligt? Bij de socialisten vang ik op dat de nieuwe regering in de eerste plaats zal bezig moeten zijn met het sociaaleconomische herstelbeleid. Dus met de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis en dus niet met het communautaire.



Een grondwetsherziening en dus een echte staatshervorming kan pas na nieuwe verkiezingen. Want de grondwet staat nu niet open voor herziening. Budgetten van gezondheidszorg of arbeidsmarktbeleid kunnen nu al opgedeeld worden, maar de bevoegdheid zit wel nog onder één federale minister die over die budgetten moet overleggen met de gewestregeringen. Ecolo zit trouwens zelf in de Waalse en Brusselse gewestregeringen en heeft dus ook zijn zeg.