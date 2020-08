Reisbureau wacht wintersportseizoen bang af: "Mogelijkheden genoeg om veilig te vertrekken"

"Laat ons ook de adviezen afstemmen op die van het lokale toerisme" gaat Kristof verder. "De reissector lijdt enorm onder de coronacrisis. Net als de evenementensector. Als daar beslissingen in genomen worden, moeten die tot op het bot uitgedokterd zijn. Men heeft trouwens mogelijkheden genoeg om wintersportvakanties op een veilige manier te laten doorgaan. Het is buiten, het is vaak in vriestemperaturen. Er is voldoende tijd om tegen de start goed na te denken hoe we dit veilig kunnen organiseren. De meeste mensen vertrekken pas in de kerstvakantie, en de grote piek is zelfs pas in het voorjaar, in het Krokusverlof en de paasvakantie als die niet te laat valt. We hebben dan al eens kunnen proefdraaien in die kerstvakantie. Wie dus minder risico wil nemen, gaat beter wat later. Maar helemaal geen skivakantie, dat zou wel erg donker zijn. Dat is niet wat we nodig hebben.”