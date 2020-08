Oud-coördinator B-fast Geert Gijs: "Search en Rescue valt als een kaartenhuisje in elkaar"

Een belangrijke reden waarom het Search- en Rescueteam niet meer bij buitenlandse rampen ingezet kan worden, is dat de internationale licentie van het team vervallen is. Die erkenning is nodig om internationaal te mogen optreden als hulpteam en moet om de vijf jaar vernieuwd worden door aan een praktijkoefening deel te nemen. "De eerste keer dat we de licentie behaald hebben was in 2010, in 2015 is die hernieuwd en behouden", vertelt Gijs in "De wereld vandaag".

"Maar Binnenlandse Zaken heeft vorig jaar beslist om uit de cockpit te stappen en zich niet meer in te schrijven voor de hernieuwing". Daarom mag het Search-en Rescueteam van B-fast niet meer optreden in het buitenland.