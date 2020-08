Sporthal Gooreind kleurt rood om evenementen- en vrijetijdssector te steunen 

“We doen mee om verschillende redenen”, zegt de burgemeester van Wuustwezel, Dieter Wouters (CD&V). “Enerzijds omdat we als gemeente zelf vaak verschillende evenementen organiseren en we weten hoe het voelt om met die nieuwe regels aan de slag te gaan. We doen dit ook vanuit een zekere bezorgdheid."

"We zijn bang dat het alleen over de professionele sector zal gaan als men praat over toekomstige evenementen die georganiseerd kunnen worden. Hier in onze gemeente hebben we ook veel evenementen die georganiseerd worden door de harmonie, de turnkring of het jeugdhuis. Dat is een aparte tak van evenementen en we zijn bang zijn dat die vergeten zal worden.”