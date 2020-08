Stranden Languedoc-Roussillon zijn gehuld in dikke mist

De dichte mist is een gevolg van een natuurfenomeen. De lucht in het binnenland van Frankrijk is zeer warm en droog. Ook in Frankrijk kampt men in het binnenland met een hittegolf. De temperaturen kunnen er oplopen tot 38 à 40 graden Celsius. De lucht aan de kust echter is een koele, mediterrane lucht. De temperatuur aan de kust bedraagt op dit ogenblik maar tussen de 20 en de 25 graden Celsius.