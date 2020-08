Test Aankoop: "Winkelprijzen sinds lockdown niet meer gedaald, sommige producten tot 10 procent gestegen"

"We onderzochten sinds begin maart de prijsevolutie voor 267 producten in 9 supermarktketens. Volgens onze laatste onderzoeksresultaten blijkt het bij de meeste winkels nog steeds duurder in vergelijking met begin maart om je boodschappenmand te vullen", stelt Simon November van consumentenorganisatie Test Aankoop.

"Zelfs als rekening wordt gehouden met promoties en kortingen zijn Colruyt en Collect & Go bijvoorbeeld nog steeds respectievelijk meer dan 5 % en 4 % duurder dan begin maart. Bij Carrefour Hyper en Albert Heijn is de prijsstijging iets gematigder met een respectievelijke stijging van bijna 3 % en 2 %."

Voor sommige merkproducten zoals bijvoorbeeld Coca-Cola stegen de prijzen bij Colruyt en Collect & Go dan weer met 12 % en 10 %. "Kortingen werden tijdens de lockdown even verboden door de overheid, om het hamsteren tegen te gaan", zegt November. "Maar eens die promoties weer toegelaten werden, werd verwacht dat de prijzen zouden dalen. En dat is dus niet gebeurd."

"De financiële gevolgen van de coronacrisis beginnen voor steeds meer gezinnen dan ook voelbaar te worden", stelt Test Aankoop.