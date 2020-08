Trein ontspoord in noordoosten van Schotland: "Buitengewoon ernstig ongeluk"

In het noordoosten van Schotland, in de buurt van Stonehaven in het graafschap Aberdeenshire, is een passagierstrein ontspoord. Het ongeluk gebeurde op een moment dat de regio geplaagd werd door hevige regen en overstromingen. Er zijn verschillende zwaargewonden en er wordt ook gevreesd voor dodelijke slachtoffers. De plaats van het ongeluk is moeilijk toegankelijk: de hulpverleners moeten werken in afgelegen gebied en in moeilijke weersomstandigheden.