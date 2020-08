Triatleet Frederik Van Lierde: "Ik had me mijn laatste jaar als topsporter anders voorgesteld"

Op 13 september staat er speciaal voor Van Lierde een afscheidswedstrijd gepland in Menen, zijn thuisstad. "Ik heb hoop dat die wedstrijd gewoon zal doorgaan", zegt hij. "Het is een wedstrijd met een beperkt aantal deelnemers, iets helemaal anders dus dan die massa-evenementen waar ik soms aan deelneem. 13 september wordt mijn laatste wedstrijd in België."

"Veel mensen vragen zich af of ik er niet een jaartje bij kan doen, omdat ik nu niet in schoonheid kan eindigen", vertelt Van Lierde. "Het is inderdaad niet leuk om in zo'n jaar te stoppen met mijn carrière, maar het kan niet anders. Ik heb ook nog andere plannen. Zo volg ik vanaf maart een opleiding bij defensie. Ik ga studeren voor onderofficier. Het is de bedoeling om topsporters bij het leger te begeleiden. Die opleiding kan niet meer verplaatst worden. Dus laat ons hopen dat ik toch nog een aantal wedstrijden kan doen."