Trini "If I had a hammer" Lopez overleden aan corona, de poulain van Buddy Holly en Frank Sinatra 

In 1963 wordt Lopez bekroond met de Grammy Award voor beste nieuwkomer en staat het jaar nadien als gelijkwaardige hoofdact met The Beatles (voor hun doorbraak) op het podium in Parijs. "Bravo Trini Lopez! Wie zijn The Beatles", koppen Franse kranten.



Naast zanger en gitarist, acteert Lopez in verschillende films, waaronder "The dirty dozen" (1967). Na de jaren 60 behaalt hij geen grote successen meer, maar hij blijft muziek produceren en optreden. Onlangs rondde hij de opnames af voor "My name is Lopez". Die documentaire komt volgend jaar uit.