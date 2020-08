"Constructief en diepgaand" gesprek tussen preformateurs en groene partijen, onderhandelingen worden verdergezet

Het was de tweede keer binnen deze opdracht dat De Wever en Magnette met de kopstukken van Groen en Ecolo rond de tafel gingen zitten. Veel is er niet bekend over het gesprek. Bij Groen is beslist geen verklaringen af te leggen. Volgens een mededeling van de PS ging het om een "constructief en zeer diepgaand" gesprek van 2 uur en 40 minuten. De preformateurs en de groene partijen gingen uit elkaar met de afspraak om elkaar binnenkort weer te ontmoeten.