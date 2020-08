Verhuur studentenkoten lijdt niet onder coronacrisis: cijfers vergelijkbaar met voorbije jaren

In 2019 schoot in Leuven nagenoeg geen enkele studentenkamer over. “En ook dit jaar ziet het er goed uit”, zegt Ludo Clonen, diensthoofd Studentenhuisvesting bij KU Leuven. Kotwijs, de kotendatabank van de universiteit, beheert 65% van de 42.000 koten die in Leuven beschikbaar zijn. “We hebben nog een 500-tal kamers te huur. Daarmee zitten we op schema.” Wel opvallend lager ligt het aantal verhuurde gesubsidieerde studentenkamers. “We voorzien 2.500 koten voor gezinnen met een laag inkomen. Normaal gezien is de deadline voor een aanvraag half april, maar nu zijn ze nog steeds niet allemaal de deur uit. Vermoedelijk heeft dit te maken met het uitblijven van infodagen: het is vaak op zo’n moment dat knopen worden doorgehakt.”

Lees verder onder de foto