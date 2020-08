1 week na de explosie in Beiroet: wake met kerkklokken en islamitisch gebed en stijgende coronabesmettingen

Intussen is het aantal coronabesmettingen in Beiroet sinds de explosie fors gestegen. Gisteren noteerde de WHO in heel Libanon meer dan 300 nieuwe gevallen, dat is een record. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie is er een schrijnend tekort aan mondmaskers. Bovendien liep ruim een derde van de ziekenhuizen en zorginstellingen in Beiroet schade op.