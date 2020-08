BEKIJK: Biden heeft zijn running mate: Kamala Harris. Maar wat doet een vicepresident? En hoe belangrijk is die rol? 

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft er lang de spanning in kunnen houden, maar sinds gisteren weten we op wie zijn keuze voor vicepresidentskandidaat is gevallen. Hij wilde een vrouw en iemand die de diversiteit van het land verpersoonlijkt. Met Kamala Harris heeft hij zo iemand te pakken, een brandend ambitieuze politica uit Oakland, California. Maar wat staat haar te wachten als ze vicepresident wordt? Thomas De Graeve zet de taken en verantwoordelijkheden van de Amerikaanse vicepresident op een rij.