Windhoos trekt over Lanklaar, 20 bomen waaien om

Het was een korte maar krachtige windhoos die gisterenavond over Lanklaar trok. Vooral de historische scheepvaartsite Tivoli is zwaar getroffen, daar waaiden meer dan 20 bomen om. Bij een boer in de buurt werden 8 bomen ontworteld en een deel van het dak van een koeienstal ging de lucht in.

In de Dorpsstraat moest een beuk van 140 jaar oud omgezaagd worden door de brandweer, want de boom hing schuin over de straat en dreigde op 3 handelspanden te vallen. De brandweer moest met een extra hoogtewerker de boom tegenhouden, om hem veilig te kunnen omzagen. In de tuin van hotel Beau Séjour knakten ook 2 bomen af.