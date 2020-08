Oproep: zwem niet in provinciaal domein IJzerboomgaard, want anders krijg je last van zwemmersjeuk

Het wordt opnieuw zeer warm vandaag. Het is dus verleidelijk om ergens in het water te springen, maar dat doe je beter niet in het provinciaal domein IJzerboomgaard in Diksmuide. "Want dan kan je zwemmersjeuk krijgen", zegt burgemeester Lies Laridon. "Die jeuk kan medisch gezien niet veel kwaad, maar het is wel vervelend. De jeuk wordt veroorzaakt door de larven van een platworm. Die komen vooral voor in proper water. Dat lijkt een beetje paradoxaal, maar het is nu eenmaal zo."