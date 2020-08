Aaron (van Kamp Waes) helpt politie in zoektocht naar cocaïnesmokkelaars

De politie is op zoek naar 3 verdachten die uit een vrachtwagen sprongen waar maar liefst 1.200 kg cocaïne in zat. Dat gebeurde op het industrieterrein in Rekkem. Het trio vluchtte richting Aalbeke en werd daar even achternagezeten door Aaron Vanneste, één van de deelnemers van het Eén-programma Kamp Waes.