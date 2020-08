Afsluiting en betonnen blokken moeten spoorlopers tegenhouden in station van Londerzeel

Infrabel nam daarom een dubbele maatregel. Thomas Baeken: "Enerzijds hebben we ter hoogte van het station een afsluiting van ruim 300 meter geplaatst. Dat is een primeur voor België. Bedoeling is dat niemand nog het spoor oversteekt. Vier camera's zullen dat in het oog houden, zodat we snel weten of het systeem werkt.

Ook het andere probleem probeert Infrabel op te lossen. "Aan het einde van het perron hebben we betonnen blokken geplaatst van het type "New Jersey", die je ook op autosnelwegen ziet voor de beveiliging van een werf. Daardoor kan niemand langs daar nog het perron op en heeft het oversteken daar geen zin meer. Het aantal overtredingen daar is dan ook drastisch verminderd", geeft Baeken aan.