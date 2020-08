Wat betekent de blauw-groene middelvinger naar de "bubbel van 5" nu voor de formatie?

Hoe is die groen-blauwe mededeling nu eigenlijk ontstaan? Alle partijen zeggen dat dit organisch gegroeid is, omdat ze met dezelfde frustraties zaten rond de werkmethode van de preformateurs.

Toch kreeg ik via een MR-bron bevestiging dat voorzitter Georges-Louis Bouchez de puntjes op de i wou zetten: “Georges-Louis heeft willen tonen dat hij niet met zich wil laten sollen. Hij is nog altijd boos omdat Bart De Wever twee weken geleden over hem gezegd heeft dat niemand iets van hem moet weten. Wel, hij heeft nu een gezamenlijke tekst met de groenen en Open VLD.”

Dat gebeurde eerst via zijn coalitiepartner in de Waalse regering Ecolo-co-voorzitter Nollet. Ook de Vlaamse familieleden Open VLD en Groen zaten vol frustratie en zo was de mededeling snel een feit.