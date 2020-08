Antwerps feestzaaluitbater met de handen in het haar: "Huwelijksfeest met tien man is geen feest, eigenlijk zelfs lachwekkend"

In onze provincie mag je vanaf nu met maximaal tien mensen op café of restaurant, maar voor privéfeesten verandert er niks. Die blijven beperkt tot tien mensen in totaal. Een domper voor wie een feest wou organiseren, en ook voor feestzaaluitbaters. “Een huwelijksfeest met tien man is geen feest. Het is eigenlijk zelfs lachwekkend”, vertelt Johnny Crijns van San Marco Village in Schelle bij Radio 2 Antwerpen.