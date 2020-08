Bekijk hier: hoe evolueert het aantal coronabesmettingen in uw provincie?

De slechtere toestand in Brussel is ook duidelijk in de grafiek te zien: in het Hoofdstedelijk Gewest zijn er nog veel minder besmettingen dan in Antwerpen, maar de curve is er wel sterk aan het stijgen: van 24 besmettingen per dag in de week van 20 tot 26 juli naar 96 in de week van 3 tot 9 augustus. Een verviervoudiging op twee weken tijd. De tweede sterke stijger is West-Vlaanderen, wat voor een stuk verklaard wordt door de lokale uitbraak bij het vleesverwerkend bedrijf Westvlees.