Bijna alle olie weggepompt uit gestrand schip in Mauritius

"Zo goed als alle olie is uit het schip verwijderd", zei de premier van Mauritius Pravind Jugnauth gisteren. Uit het Japanse schip dat eind vorige maand is vastgelopen op een rif voor de kust van Mauritius, is ongeveer 1.000 ton olie in de oceaan gelekt. Volgens de autoriteiten was er 4.000 ton brandstof aan boord. Naar schatting is nu zo’n 2.500 ton olie uit het schip gepompt.