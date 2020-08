Bos Rijkevorsel gesloten voor niet-inwoners. Grondwetspecialist: "Dit is problematisch en strookt niet met de wet"

Afgelopen weekend zochten heel wat mensen verkoeling in het gemeentebos Kievitsheide in Rijkevorsel. Sommigen van hen lieten zwerfvuil achter, stookten vuurtjes of hielden zich niet aan het zwemverbod. Ook niet iedereen droeg een mondmasker. De overgrote meerderheid kwam uit andere gemeenten en voor burgemeester Dorien Cuylaerts is de maat vol. Ze kondigde een verbod af voor niet-inwoners om nog naar het gemeentebos te gaan.