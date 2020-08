App met kantoorgeluiden van Brusselaar is wereldwijde hit bij thuiswerkers

De app met kantoorgeluiden van Brusselaar Stéphane Pigeon is intussen al 200.000 keer gedownload. In eerste instantie had hij de app ontwikkeld voor mensen met tinitus. De constante stroom van achtergrondgeluiden zou het gepiep kunnen neutraliseren. Maar intussen gebruiken thuiswerkers van over heel de wereld zijn Office Noise Generator. Pigeon: "Dat is dan bijvoorbeeld het gepraat van een collega, een tokkelend toetsenbord of het geklik van een computermuis. Maar als je gewoonlijk in de buurt van de kopieermachine zit, kan je ook dat geluid downloaden. En zo zijn er een tiental klanken."