Captatieverbod in Antwerpen uitgebreid: geen tuinen sproeien of auto's wassen

Vanaf vandaag mag je zo goed als uit geen enkele onbevaarbare waterloop nog water halen. Door de droogte is het waterpeil de afgelopen weken sterk gedaald. Sommige waterlopen zijn zelf gedeeltelijk drooggevallen. Veel vissen sterven daardoor. Het is belangrijk om zeker tot het einde van de maand geen water te gebruiken om bijvoorbeeld je tuin te sproeien, je auto te wassen of je oprit te schuren.