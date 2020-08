Onbemande camera's en hogere boetes: CD&V wil harder optreden tegen smartphone in de auto

Maar als dat niet helpt, moet er ook streng opgetreden kunnen worden, vindt CD&V. In de eerste plaats door de overtreding duidelijk in de wet te schrijven: "Op dit ogenblik kun je alleen beboet als je je gsm in de hand hebt, niet als je hem tussen je oor en je schouder klemt. Dat moet aangepast worden in de wet." Van den Bergh wil ook dat de politie een prioriteit maakt van de strijd tegen de smartphone. "Er worden nu weinig mensen betrapt, omdat dat niet eenvoudig is. Laten we daarom ook vaststellingen mogelijk maken met dashcams (camera's die op het dashboard staan, red.) of met onbemande camera's. Nu mogen die nog geen smartphonegebruik vaststellen, ik heb een wetsvoorstel klaar om dat aan te passen." CD&V pleit er ook voor om van smartphonegebruik een overtreding van de derde graad te maken, en niet langer van de tweede graad. Daardoor zou de boete stijgen van 116 naar 174 euro.