Chocoladeverkoop valt stil: "Te warm om chocolade te kopen"

Het coronavirus is ook bij het chocoladehuis van Hasselt voelbaar. "In eerste instantie was het even schrikken. We moesten snel schakelen en we hebben dan een webshop uit de grond gestampt met ons fantastische team. Op die manier konden we in de running blijven", zegt Patrick.

Chocolade kan je in deze temperaturen ook niet zomaar verzenden. Daar vonden ze bij het chocoladehuis wel snel een oplossing op: "In de beginmaanden van de coronamaatregelen heb ik Limburg ontdekt omdat ik door de hele provincie reed om mensen aangepaste chocoladepakketten te bezorgen. We maakten de chocolade ook kleiner en meer in 2D om het beter verzenbaar te maken. De temperatuur moest wel onder de 25 graden liggen, anders is het niet te doen", weet Mertens.