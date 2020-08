"Wat met chocolade op warme dagen?" Tips van de chocolatier 

"De algemene regel is om de chocolade niet in de koelkast te stoppen", zegt chocolatier Rob Roelandts. "Een koelkast is te koud en te vochtig. Daardoor krijgt de chocolade een condensatielaagje en verlies je de overheerlijke chocoladesmaak. Ik raad mensen daarom altijd aan om de chocolade te bewaren op een koele en droge plaats zoals in een berging. Maar nu zijn het natuurlijk uitzonderlijke tijden. Dus als je geen berging ofzo hebt, plaats de chocolade dan in een plastieken zak of doos in de koelkast. Op deze manier kan je condensatie voorkomen."