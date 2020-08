Justitie overladen door corona-overtreders: 95.000 dossiers en al 4.500 rechtszaken, "Hier waren we niet op voorbereid"

Vandaag zijn er al 4.500 rechtszaken voor corona-overtreders gepland, maar die cijfers zijn maar het topje van de ijsberg. In totaal kregen de parketten in ons land al 95.000 dossiers met corona-overtredingen binnen. Dat zijn voor alle duidelijkheid alle processen-verbaal die door de politie worden opgesteld, ook boetes die meteen betaald worden. Niet alle dossiers leiden dus tot rechtszaken. Maar het is in elk geval een hele stapel werk voor de parketten. "We hadden al één en ander meegemaakt, zeker na de terreuraanslagen dachten we dat we in een nieuwe wereld waren beland. Maar dat was een onderschatting", zegt voorzitter van het college van procureurs-generaal Erwin Dernicourt in "De Wereld Vandaag" op Radio 1. "Hier waren we écht niet op voorbereid. Het is alle hens aan dek om zowel organisatorisch als op het gebied van de handhaving nieuwe paden te bewandelen."