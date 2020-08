Coronavirus in China aangetroffen op bevroren kip uit Brazilië

In China is het coronavirus aangetroffen op een lading bevroren kippenvleugels uit Brazilië. Dat werd ontdekt tijdens een routinecontrole in de zuidelijke havenstad Shenzhen, vlak bij Hongkong. Sinds het begin van de coronacrisis screent China alle inkomende containers met vlees, vis en schaaldieren.

De autoriteiten hebben meteen iedereen in isolatie geplaatst die in aanraking is gekomen met de lading kip, hun familieleden en iedereen met wie ze in nauw contact zijn geweest. Volgens de eerste testresultaten is voorlopig niemand besmet. Toch blijven alle betrokken werknemers in quarantaine.