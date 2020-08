Voeding besmet met coronavirus, hoe gevaarlijk is dat?

Virussen kunnen in bevroren voedsel wel overleven, maar ook niet onbeperkt. Neyts: "Dat kippenvlees is waarschijnlijk vanuit Brazilië getransporteerd per schip. Dan is het makkelijk weken onderweg. In zo'n koelruimte is het min 20 graden. Dat is koud genoeg om voedselbederf tegen te gaan. Maar virussen blijven niet lang stabiel bij die temperatuur. Zij verliezen dan veel van hun kracht. Dat is ook de reden waarom wij in ons laboratorium virussen bewaren bij min 80 graden. Alleen zo blijven ze stabiel."